Die Vatikanbank (IOR) hat im vergangenen Jahr einen Nettogewinn von rund 30 Millionen Euro gemacht. Das einst in Skandale verwickelte Geldinstitut konnte damit seinen Gewinn im Vergleich zum Vorjahr steigern - 2021 betrug der Nettogewinn 18,1 Millionen Euro, wie das IOR (Institut für die religiösen Werke) am Dienstag in Rom mitteilte. Das IOR ist für die Verwaltung aller beweglichen Vermögenswerte des Heiligen Stuhls und der mit ihm verbundenen Einrichtungen zuständig.

06.06.2023 14:37