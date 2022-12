Der schwedische Energieversorger Vattenfall errichtet Finnlands ersten grossen Offshore-Windpark. Der Park werde in Zusammenarbeit mit dem finnischen Forstverwaltungsunternehmen Metsähallitus in der Nähe von Korsnäs vor der finnischen Westküste gebaut und betrieben, wie Vattenfall am Dienstag mitteilte. Nach geplanter Inbetriebnahme Anfang der 2030er Jahre soll das Milliardenprojekt demnach so viel erneuerbare Energie erzeugen, wie mehr als zwei Millionen Wohnungen oder rund 250 000 mit Strom beheizte Einfamilienhäuser im Land pro Jahr verbrauchen.

20.12.2022 12:48