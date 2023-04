Die Stadt Hamburg hatte Vattenfall zum 1. März das stillgelegte Kohlekraftwerk Moorburg abgekauft. Die Hansestadt will an dem Standort eine Wasserstoff-Infrastruktur aufbauen und Teile des früheren Kraftwerks für eine Versorgung der Stadt auf Basis erneuerbarer Energien nutzen. Das Kraftwerk war im Sommer 2021 im Rahmen des deutschen Kohleausstiegs nach sechs Jahren Betriebszeit stillgelegt worden. Der Kapitalgewinn aus dem Moorburg-Verkauf sowie der Veräusserung des niederländischen Gaskraftwerks Magnum an RWE belief sich laut Vattenfalls Bericht auf insgesamt 165 Millionen Kronen (14,5 Millionen Euro)./trs/DP/mis