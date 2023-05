Die deutsche Chemie-Industrie hat ihre Talfahrt vorerst gestoppt. In den ersten drei Monaten dieses Jahres verfehlte die Produktion den Wert aus dem Vorquartal nur noch um 0,9 Prozent, wie der Verband der Chemischen Industrie (VCI) am Dienstag in Frankfurt berichtete. Trotz stark gestiegener Erzeugerpreise blieb der Umsatz mit 58,5 Milliarden Euro 8,2 Prozent hinter dem Vorjahreszeitraum zurück. Eine kraftvolle Erholung sei nicht in Sicht, so dass der Verband für das Gesamtjahr weiterhin von einem Produktionsrückgang um 5 Prozent ausgeht.

16.05.2023 10:27