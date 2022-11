Im abgelaufenen dritten Quartal versechsfachte CTS den Umsatz im Vergleich zum coronageprägten Vorjahreszeitraum auf 694 Millionen Euro. Im Vergleich zum Vor-Corona-Zeitraum 2019 war es ein Plus von fast 84 Prozent. Das normalisierte operative Ergebnis betrug 130 Millionen Euro - nach 26 Millionen ein Jahr zuvor und 65 Millionen im dritten Jahresviertel 2019. Den vollständigen Quartalsbericht will das Unternehmen am 17. November veröffentlichen./mis/stw