Der harsche Wettbewerb auf dem US-Markt setzt dem Mobilfunkanbieter Verizon weiter zu. Nur dank eines leichten Überhanges bei Firmenkunden steigerte das Unternehmen die Zahl der Netto-Neuanschlüsse im Mobilfunk um 8000. Damit schaffte Verizon nicht einmal die ohnehin niedrig gehaltenen Analystenschätzungen. Wie in den vergangenen Monaten kehrten auch dieses Mal wieder Hunderttausende Verizon den Rücken zu und schauten sich bei Konkurrenten wie der Telekom-Tochter T-Mobile US und AT&T um, die mit satten Rabatten und besserem Service werben. Bereits am Vortag hatte AT&T die Zahl von 708 000 Neu-Mobilfunkkunden veröffentlicht und damit die Prognosen übertroffen. T-Mobile US folgt dann kommende Woche.

21.10.2022 14:39