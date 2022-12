Enel hatte anlässlich eines Kapitalmarkttages im November mitgeteilt, durch milliardenschwere Beteiligungsverkäufe die Schulden senken zu wollen. In den kommenden Jahren will das grösste Energieunternehmen Italiens demnach im eigenen Portfolio aufräumen und sich dabei regional schlanker aufstellen. Geplant sind dafür Verkäufe in Höhe von 21 Milliarden Euro.