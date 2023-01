Auch die VW-Kernmarke wurde zuletzt weniger Fahrzeuge los. Das weltweite Minus 2022 betrug 6,8 Prozent. Verkäufe von E-Autos zogen derweil um 23,6 Prozent an. Am Donnerstag will der Konzern die Zahlen für sämtliche seiner Fahrzeugmarken gebündelt vorlegen./jap/DP/men