Der Versicherungskonzern Talanx (HDI) hat ein Jahr nach der verheerenden Flutkatastrophe in Deutschland seinen Gewinn deutlich gesteigert. Trotz der Schäden durch Hurrikan "Ian" in den USA wuchs der Überschuss im Jahresvergleich um 27 Prozent auf 225 Millionen Euro, wie das im MDax notierte Unternehmen am Montag in Hannover mitteilte.

14.11.2022 07:53