So warfen die Industrieversicherung, das internationale Privat- und Firmenkundengeschäft und die Hannover Rück diesmal mehr Gewinn ab. In der Privat- und Firmenkundenversicherung von HDI in Deutschland musste Talanx infolge höherer Kfz-Schäden hingegen einen Gewinnrückgang hinnehmen. So habe im Jahresvergleich nicht nur die Zahl der Kfz-Schäden zugenommen, auch sei der durchschnittliche Schaden teurer geworden, sagte Finanzvorstand Jan Wicke in einer Telefonkonferenz mit Journalisten.