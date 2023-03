Der italienische Versorger Enel hat im vergangenen Jahr weniger verdient, die Erwartungen aber übertroffen. Aktionäre sollen trotz des Gewinnrückgangs eine um zwei Cent höhere Dividende von 40 Cent je Aktie erhalten, teilte das im EuroStoxx 50 notierte Unternehmen am Donnerstag bei der Bekanntgabe detaillierter Zahlen in Rom mit. Experten hatten mit einer Erhöhung in dieser Grössenordnung gerechnet.

16.03.2023 20:34