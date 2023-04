Bei den zehn grössten Banken und Bankengruppen der Schweiz sind aktuell über 950 Stellen ausgeschrieben. Diese Zahl weist das Jobportal Indeed aus. Indeed hat für die Nachrichtenagentur AWP die Jobinserate auf den Internetseiten ausgewertet, die sich auf Stellen in der Schweiz beziehen. Dazu kommen all die Stellen bei den zahlreichen kleineren Banken sowie die Stellen, welche gar nicht ausgeschrieben werden, sondern von den Finanzinstituten auf anderem Weg besetzt werden, etwa mit Hilfe von Personaldienstleistern.