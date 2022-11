Eine Schlüsselrolle dürfte nun den Metallern im Südwesten zukommen. Dort ist als bislang einzigem Tarifbezirk ein fünfter Verhandlungstermin für den 17. November vereinbart worden. Arbeitgeber und Gewerkschaft in Baden-Württemberg haben deutlich gemacht, dass der Grundstein zur Einigung dort gelegt werden soll. Zuvor wollen beide Seiten die Verhandlungsrunde in informellen Gespräche vorbereiten. Am 14. November will der Vorstand der IG Metall in Frankfurt über das weitere Vorgehen entscheiden. Für den Fall ausbleibender Fortschritte hat die Gewerkschaft bereits mit 24-Stunden-Warnstreiks gedroht./kf/DP/he