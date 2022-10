Prozentual legte das Geschäft an den Flughäfen des Konzerns am stärksten zu. Es profitierte von der Erholung des Flugverkehrs von der Corona-Krise. Auf vergleichbarer Basis konnte Vinci seinen Erlös in diesem Geschäft auf 901 Millionen Euro mehr als verdoppeln. In absoluten Zahlen trug hingegen die Bausparte am stärksten zum Wachstum bei: Hier stieg der Umsatz um neun Prozent oder fast eine Milliarde auf gut acht Milliarden Euro./stw/lew/he