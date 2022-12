Der Rohstoffhändler Vitol hat seine Beteiligung an Vostok Oil veräussert. Das von Vitol geführte Joint Venture mit der Mercantile & Maritime Group, über das die Beteiligung gehalten wurde, habe den Verkauf seines Anteils an die Fossil Trading abgeschlossen, teilte Vitol am Freitag mit. Ein Betrag für die Transaktion wurde nicht genannt.

30.12.2022 13:16