(Ausführliche Fassung) - Die Auslieferungszahlen von Volkswagen haben sich im April weiter erholt. In nahezu allen Märkten übergab der Konzern deutlich mehr Autos an seine Kunden - insbesondere im wichtigen chinesischen Markt. Dort wurde im April mehr als jedes dritte Auto des Konzerns ausgeliefert. Lediglich im restlichen Teil der Asien-Pazifik-Region gab es ein kleines Minus. Insgesamt stiegen die Auslieferungen des VW-Konzerns um fast 40 Prozent auf 720 200 Fahrzeuge, wie Volkswagen am Freitag in Wolfsburg mitteilte. Und auch die einzelnen Marken schnitten fast durch die Bank besser ab als ein Jahr zuvor. Lediglich bei Lamborgini und Bentley, sowie den zu Traton gehörenden schweren Nutzfahrzeugen der Marke VW, gingen die Zahlen zurück.

12.05.2023 12:47