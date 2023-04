Deutschlands grösster Wohnimmobilien-Konzern Vonovia beschafft sich Geld mit dem Verkauf einer Beteiligung an einem Immobilienportfolio. Das Unternehmen werde die Minderheitsbeteiligung an ihrem Südewo-Portfolio für eine Milliarde Euro an eine von Apollo verwaltete Gesellschaft veräussern, teilte der Dax-Konzern am Mittwoch in Bochum mit.

26.04.2023 07:20