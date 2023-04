Das verwaltete Vermögen der kombinierten Einheit beläuft sich auf rund 10 Milliarden Franken, wie die Bank am Dienstag mitteilte. Sie beschäftigt über 100 Mitarbeitende in Zürich, Genf, New York und Miami. Geleitet wird sie ebenfalls wie vorgesehen von Peter Romanzina, Stellvertreter ist Jürgen Wegner.