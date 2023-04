Die Wealth-Management-Kunden vertrauten Vontobel in den ersten drei Monaten des Jahres insgesamt 1,4 Milliarden Franken an Nettoneugeldern an. Offenbar konnte das Institut auch von den Turbulenzen um die CS profitieren: Vontobel gelte als "starker und vertrauenswürdiger Partner", vor allem in Zeiten höherer Unsicherheit, betont der Vermögensverwalter in der Mitteilung.