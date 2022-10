IG-Metall-Bezirkschef Thorsten Gröger erklärte vorab, der VW -Konzern komme bisher gut durch die verschiedenen Krisen. Die Aktionäre habe VW bereits mit einer Rekorddividende an der guten Geschäftslage teilhaben lassen. Jetzt erwarte man, dass der Arbeitgeber "für eine Stabilisierung der Einkommen in der aktuellen Lage" sorge und so den privaten Konsum am Leben halte. Man rechne aber mit zähen Gesprächen.