Das Konzernergebnis nach Steuern soll im laufenden Jahr 4,5 bis 6,5 Milliarden Euro erreichen, nachdem es im ersten Quartal im Jahresvergleich um 38 Prozent auf 1,3 Milliarden Euro fiel. Massgeblich beeinflusst wird das Ergebnis von den Kernbeteiligungen an der Volkswagen AG sowie am Sportwagenbauer Porsche AG . Der Rückgang im Jahresvergleich liegt auch an Bewertungseffekten bei Finanzinstrumenten bei Volkswagen.