Die Volkswagen -Tochter Audi hat den Absatz in den USA kräftig gesteigert. Im ersten Quartal seien 52 763 Fahrzeuge ausgeliefert worden, teilte das Unternehmen am Montag in Herndon mit. Das waren 49 Prozent mehr als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Verkauf von Elektroautos legte um 37 Prozent zu./he/tih

03.04.2023 20:37