In Europa betrug der Zuwachs bei den verkauften Autos zwischen Januar und September 11 Prozent auf 42 204 Fahrzeuge. In Deutschland wurden 20 850 Sportwagen ausgeliefert. Ein Plus von 9 Prozent. In China wurde bei den Auslieferungen ein Rückgang von einem Prozent auf 68 766 Fahrzeuge verzeichnet. Dort hatte es in der Vergangenheit immer wieder starke Einschränkungen infolge der Corona-Pandemie gegeben. China ist der wichtigste Einzelmarkt von Porsche.