Die VZ Holding ist 2022 weiter gewachsen und will dies auch im Ausland weiter tun. In Deutschland hat der Vermögensberater laut dem CEO Giulio Vitarelli einen "Sprung nach vorn gemacht" und das Geschäft in Grossbritannien sei "auf Kurs", sagte Vitarelli am Donnerstag anlässlich der Präsentation der Jahreszahlen.

02.03.2023 11:10