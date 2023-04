Im Sommer 2021 hatte Sicpa eine "Kronzeugenvereinbarung" in Brasilien unterzeichnet, die die Zahlung von insgesamt 762,7 Millionen brasilianischen Real (135,5 Millionen Franken) an Bussen und Rückerstattungen vorsah. Diese zwischen dem Bundesrechnungshof und dem Bundesanwalt von Brasilien geschlossene Vereinbarung bestrafte Unregelmässigkeiten, die in Verträgen über Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Kontrollsystem der Getränkeproduktion festgestellt wurden.