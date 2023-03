Der Betriebsertrag nahm im Gesamtjahr 2022 um 6,4 Prozent auf 413,9 Millionen Franken zu. Mit einem Plus von noch 1,4 Prozent hat sich das Wachstumstempo in der zweiten Jahreshälfte indes deutlich verlangsamt. In den ersten sechs Monaten betrug das Plus noch knapp 12 Prozent.