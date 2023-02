(Ausführliche Fassung) - Der US-Shopping-Riese Walmart blickt verhalten auf das neue Geschäftsjahr. So rechnet der grösste US-Einzelhändler zwar mit einem Plus beim operativen Gewinn nach einem Jahr, in dem Gerichtskosten und ein Vergleich das Betriebsergebnis deutlich geschmälert hatten. Das Umsatzwachstum des bis Ende Januar laufenden Geschäftsjahres 2024 dürfte allerdings im weiteren Verlauf deutlich nachlassen. An der Börse kamen die Nachrichten nicht gut an: Die Walmart-Aktie verlor im vorbörslichen Handel mehr als vier Prozent.

21.02.2023 15:34