Der US-Shopping-Riese Walmart hat im Sommer trotz hoher Inflation eine starke Nachfrage verbucht. Im dritten Quartal legte der Umsatz im Jahresvergleich um knapp 9 Prozent auf 152,8 Milliarden Dollar (146,8 Mrd Euro) zu, wie der grösste US-Einzelhändler am Dienstag mitteilte. Dennoch fiel ein Nettoverlust von 1,8 Milliarden Dollar an. Grund war ein Vergleich über 3,1 Milliarden Dollar, den Walmart zur Beilegung eines Verfahrens wegen einer angeblichen Mitschuld an der Opioid-Krise in den USA akzeptierte.

15.11.2022 13:59