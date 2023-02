(neu: Zahlen zu Ausfällen in Köln/Bonn in Absatz 1) - Warnstreiks bringen am Montag den Luftverkehr in Köln/Bonn und Düsseldorf in weiten Teilen zum Erliegen. Der Flughafen Düsseldorf rechnet (Stand Sonntag) mit fast 200 gestrichenen Starts und Landungen. Weitere Flüge werden auf andere Flughäfen umgeleitet oder auf den Folgetag verschoben. In Köln geht man davon aus, dass von 136 geplanten Passagierflügen zwischen Montagmorgen (6.00 Uhr) und Dienstagmorgen (6.00 Uhr) 131 ausfallen werden. Passagiere wurden gebeten, sich vor ihrer Anreise bei ihrer Fluggesellschaft oder dem Reiseveranstalter über den aktuellen Stand ihres Fluges zu informieren. Auch in Düsseldorf soll der Warnstreik in der Nacht zum Dienstag enden.

26.02.2023 17:07