(Neu: Details) - Zehntausende Reisende sind am Montag wegen Warnstreiks von Verspätungen und Hunderten Flugausfällen betroffen gewesen. In Hamburg, Hannover, Bremen und Berlin legten teils schon ab dem späten Sonntagabend zahlreiche Beschäftigte die Arbeit nieder, wie Sprecher der Gewerkschaft Verdi mitteilten. Der Flugverkehr kam daraufhin an den betroffenen Standorten am Montag nahezu vollständig zum Erliegen. Der Arbeitskampf dürfte auch Auswirkungen auf andere Standorte gehabt haben. Die Flughäfen rieten Reisenden, sich bei ihren Gesellschaften zu informieren.

13.03.2023 15:11