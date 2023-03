(Im ersten Satz wurde das Land korrigiert: Kanada.) - Infineon hat eine kleinere Übernahme in Kanada angekündigt. Mit Gan Systems werde ein "weltweiter Technologieführer bei der Entwicklung von Galliumnitrid-basierten Lösungen für die Energiewandlung" erworben, teilte der Chipkonzern am Donnerstagabend in Neubiberg mit.

02.03.2023 21:03