(Im dritten Absatz, erster Satz, wurde ein Tippfehler behoben: polnischen rpt polnischen.) - An der Ölpipeline Druschba, durch die Öl aus Russland nach Europa fliesst, ist in Polen ein Leck entdeckt worden. Die Ursache sei noch unbekannt, teilte der polnische Pipeline-Betreiber Pern am Mittwoch mit. Nach Einschätzung des Bundeswirtschaftsministeriums ist die Versorgungssicherheit in Deutschland trotz der Beschädigung gewährleistet. Die Raffinerien Schwedt in Brandenburg und Leuna in Sachsen-Anhalt erhielten weiter Rohöl über die Leitung, teilte eine Sprecherin des Ministeriums mit.

12.10.2022 14:30