(Schreibfehler im ersten Satz behoben: einstellen rpt einstellen) - Autofahrer in Frankreich müssen sich weiter auf knappen Sprit an Tankstellen einstellen. Der Streik bei den Raffinerien von Totalenergies wurde bis mindestens Dienstag verlängert, wie der Fernsehsender franceinfo am Montag berichtete. Demnach soll der Ausstand nun auch auf fünfzehn Autobahnraststätten einer Tochtergesellschaft von TotalEnergies ausgeweitet werden.

10.10.2022 19:31