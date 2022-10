Sause hat laut Mitteilung 2002 seine Laufbahn bei Roche in den USA als Senior Molecular Account Manager gestartet. In den folgenden Jahren hat er für die Divisionen Diagnostics und Pharma in mehreren Ländern in der kaufmännischen Geschäftsleitung und im Global Product Leadership gearbeitet. Im Jahr 2018 wechselte er zu Genentech in den USA und wurde Lifecycle Leader im Bereich Onkologie, bevor er seine derzeitige Position als Leiter der Region Nordamerika von Roche Diagnostics übernahm.