Dagegen wachse der Bereich der Teilautonomie. Hier steigerte Swiss Life die verwalteten Vermögen auf 6,2 Milliarden Franken (5,6 Mrd.). Dieses Geschäft werde grösstenteils nicht in den Prämieneinnahmen ausgewiesen. Zulegen konnte Swiss Life auch mit individuellen Lösungen in der 1e-Vorsorge. Per Ende 2022 verzeichnete Swiss Life in der Teilautonomie insgesamt 11'500 Anschlüsse. Dies sei ein Wachstum von 27 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.