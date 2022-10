Petrus Advisers wolle die Anteile am Unternehmen "an günstigen Tagen" erhöhen, "um die Katharsis von Temenos zu beschleunigen". Wie hoch die aktuelle Beteiligung von Petrus Advisers an Temenos ist, ist nicht bekannt. Klar ist, dass sie unter der meldepflichtigen Grenze von 3 Prozent liegen muss. Auf Nachfrage der Nachrichtenagentur AWP hatte sich Petrus-Partner Till Hufnagel vor einer Woche nicht zur Höhe der Beteiligung geäussert, gab jedoch an, seit einem halben Jahr am Unternehmen beteiligt zu sein.