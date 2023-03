(Grammatikfehler in ersten Absatz behoben) - Die US-Regierung will laut Medienberichten erneut einen Eigentümerwechsel bei der populären Video-App Tiktok. Die Forderung sei, dass chinesische Anteilseigner aussteigen sollten, schrieben unter anderem das "Wall Street Journal" und die Website "The Information" in der Nacht zum Donnerstag. Die Begründung sei Sorge um die nationale Sicherheit. Tiktok entgegnete, ein Eigentümerwechsel ändere nichts an den Datenflüssen. Dem Finanzdienst Bloomberg zufolge wird aber bereits eine Abspaltung von Tiktok vom Mutterkonzern Bytedance erwogen.

16.03.2023 14:31