(Äusserung des Konzernchefs zur Profitabilität im ersten Absatz präzisiert) - Die weiterhin hohen Kosten und instabilen Lieferketten haben den dänischen Windkraftanlagen-Hersteller Vestas auch im dritten Quartal belastet. Infolgedessen werde die Jahresprognose angepasst, teilte Vestas am Mittwoch bei der Vorlage der Quartalszahlen in Aarhus mit. Konzernchef Henrik Andersen hob zwar die im Vergleich zum Vorquartal verbesserte Rentabilität hervor, doch stehe sie immer noch unter Druck. Im Gesamtjahr wird Vestas dennoch laut der neuen Prognose jetzt in jedem Fall operativ rote Zahlen schreiben. Die Aktien verloren im frühen Handel 5 Prozent und zogen auch den deutschen Konkurrenten Nordex 3 Prozent runter.

02.11.2022 10:30