(Wiederholung mit korrekter Abkürzung im letzten Abschnitt) - Die Basler Beteiligungsgesellschaft Youngtimers hat mit dem in China tätigen Handelsunternehmen JHD Technologies Gespräche zu einem allfälligen Zusammenschluss aufgenommen. Die Gespräche befänden sich allerdings noch in einem frühen Stadium, teilte das auf Medien und E-Commerce-Lösungen spezialisierte und an der Schweizer Börse kotierte Unternehmen am Mittwochabend mit.

31.05.2023 20:42