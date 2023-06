Bei der UBS zählte das Jobportal Indeed, das für die Finanznachrichtenagentur AWP regelmässig die Stelleninserate auf diversen Bankenwebsites auswertet, Ende Mai 239 offene Stellen. Das sind etwas mehr als einen Monat zuvor. Noch etwas deutlicher fiel das Plus an ausgeschriebenen Stellenvakanzen dagegen bei der CS aus. Dort zählte Indeed 138 offene Stellen, 6 Prozent mehr als im April. Berücksichtigt wurden dabei immer nur die Ausschreibungen für Jobs in der Schweiz.