(Übersicht - Aktualisiert. Ergänzt mit Stellungnahme British Airways im letzten Absatz) - Die Sicherheitsmitarbeitenden am grössten Londoner Flughafen Heathrow sind am Freitag in einen zehntätigen Streik getreten. In der Schweiz werden nur wenige Flüge wegfallen.

31.03.2023 15:05