Die Manager der vier systemrelevanten griechischen Banken erhalten auch in diesem Jahr keine Extrazahlungen. "Die Regierung hat dem Management der Banken klargemacht, dass es für 2022 keine Boni an hochrangige Bankvorstände geben wird", liess der griechische Finanzminister Christos Staikouras am Donnerstagabend nach einem Treffen mit Vertretern der vier Banken mitteilen.

02.12.2022 11:24