Am verbreitetsten sind solche untypischen Beschäftigungsformen bei den unter 25-Jährigen, bei Arbeitern in der Land- und Forstwirtschaft sowie bei Hilfsarbeitskräften: Dort weicht jeweils rund ein Viertel der Beschäftigten vom sogenannten "Normalarbeitsverhältnis" ab. Auch Frauen sind öfter als Männer in einer atypischen Beschäftigungssituation (12,5 Prozent gegenüber 8,0 Prozent).