Die Migros und Zur Rose arbeiten schon seit Jahren eng zusammen. 2017 wurde die erste Zur-Rose-Apotheke in einer Migros-Supermarktfiliale in Bern eröffnet, inzwischen gibt es acht solche Shop-in-Shop-Filialen. Im Weiteren gehört noch eine Apotheke am Gründungsort Steckborn TG zu Zur Rose.