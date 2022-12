Die US-Bank Wells Fargo kommen ihre Skandale bei Verbraucherkrediten abermals teuer zu stehen. Das Geldhaus zahlt insgesamt 3,7 Milliarden Dollar (3,5 Mrd Euro) an Bussgeldern und Entschädigungen, wie die US-Aufsicht Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) am Dienstag mitteilte. "Wells Fargos wiederholte Gesetzesverstösse haben Millionen von amerikanischen Familien gefährdet", sagte CFPB-Direktor Rohit Chopra.

20.12.2022 16:12