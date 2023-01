WhatsApp will für Internet-Nutzer in Ländern wie Iran trotz Sperren verfügbar bleiben. Dafür führt der zum Facebook-Konzern Meta gehörende Chatdienst die Unterstützung von Proxy-Servern ein, mit deren Hilfe man solche regionalen Blockaden umgehen kann. Die Option werde mit der neuesten App-Version weltweit verfügbar sein, teilte WhatsApp am Donnerstag mit. Im Iran hatten Behörden im Zuge der massiven Proteste nach dem Tod der 22-jährigen Mahsa Amini in Polizeigewahrsam den Zugang zu WhatsApp und auch der ebenfalls zu Meta gehörenden Foto- und Video-App Instagram gesperrt./so/DP/mis

06.01.2023 06:33