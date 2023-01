(Korrigiert Tippfehler im 4. Abschnitt: abgegeben statt falsch angegeben) - An der Spitze der Bank Vontobel kommt es zu Änderungen. Christel Rendu de Lint übernimmt die Leitung von Vontobel Investments und nimmt daher auch Einsitz in die Geschäftsleitung. Damit gibt Zeno Staub den Posten an seine Stellvertreterin und konzentriert sich voll auf seine Rolle als Konzernchef.

12.01.2023 08:14