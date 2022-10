Des Weiteren nahm Winterhall Dea in Norwegen im Juli das Nova-Feld in Betrieb. In den kommenden Monaten sollen die beiden anderen Grossprojekte Njord und Dvalin in dem skandinavischen Land in Betrieb gehen. Die drei Felder sollen ihre Produktion schliesslich auf rund 150 000 Barrel pro Tag steigern. "75 Prozent unserer Gesamtinvestitionen haben wir seit dem Merger in Norwegen getätigt: 3,1 Milliarden Euro", sagte Mehren. "Und wir bauen unsere Aktivitäten weiter strategisch aus." Zudem will der Konzern geplante Investitionen in den Bereichen CO2-Speicherung und Wasserstoff vorantreiben.