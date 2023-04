Mit dem Beschluss der GV können nun 20 Prozent der Sealsq-Aktien als Sachdividende an die Inhaber der an der Schweizer Börse kotierten Wisekey-Aktien der Klassen A und B sowie an die Besitzer der ADS (American Depositary Share) ausgeschüttet werden. Das Halbleitergeschäft soll bekanntlich separat an die US-Börse Nasdaq gebracht werden. Konkret soll der Handel dieser Papiere am 26. Mai aufgenommen werden.