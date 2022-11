Wisekey verstärkt sich in Nordamerika und hat Renae Rae per sofort zur Verkaufschefin der Region ernannt. Sie soll das Geschäft aktiv ausbauen und sei für die Vertriebskanäle Distributoren und Vertriebsmitarbeiter verantwortlich, teilte die auf Cybersicherheit fokussierte Firma am Montag mit. Sie verfüge über mehr als 20 Jahre Erfahrung in leitenden Positionen u.a. bei Motorola und Samsung.

14.11.2022 07:43